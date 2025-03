Carnevali: "Post carriera per Berardi? Decideremo insieme"

Giovanni Carnevali non vuole spingersi troppo oltre sul futuro di Domenico Berardi. L'attaccante lucano è uno dei protagonisti della corsa alla promozione del Sassuolo, tuttavia l'età inizia a pesare e fare pensare al dopo carriera: "Questo è un pensiero che affronteremo un po' più avanti. Domenico è un giocatore importantissimo e di grandissima qualità. Il futuro post carriera agonistica lo decideremo insieme, come abbiamo sempre fatto anche con altri ragazzi che negli anni hanno giocato per il nostro club - ha spiegato Carnevali in un'intervista a Tuttomercatoweb.com -. Basti pensare al nostro grande capitano Magnanelli, a cui subito abbiamo dato l'opportunità di entrare a far dello staff tecnico