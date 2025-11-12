Cancelo, nostalgia d'Europa: a gennaio potrebbe lasciare l'Arabia

"Certo che sogno di tornare a giocare in Europa. Attualmente mi resta ancora un anno di contratto con l'Al-Hilal, ma resto aperto a un ritorno. Il futuro lo dirà", con queste parole Joao Cancelo ha aperto le porte a un suo ritorno in Europa. L'ex, tra le altre, Inter e Juventus ha un contratto con l'Al Hilal in scadenza nel 2027, quindi, in caso di mancato rinnovo, il portoghese potrebbe lasciare l'Arabia già a gennaio. A 31 anni Cancelo ha dimostrato di poter giocare ancora a ottimi livelli, tanto da guadagnarsi la chiamata in nazionale per le partite contro Irlanda e Armenia.