Mercato

Cancelo, nostalgia d'Europa: a gennaio potrebbe lasciare l'Arabia

12 Nov 2025 - 08:20
© IPA

© IPA

"Certo che sogno di tornare a giocare in Europa. Attualmente mi resta ancora un anno di contratto con l'Al-Hilal, ma resto aperto a un ritorno. Il futuro lo dirà", con queste parole Joao Cancelo ha aperto le porte a un suo ritorno in Europa. L'ex, tra le altre, Inter e Juventus ha un contratto con l'Al Hilal in scadenza nel 2027, quindi, in caso di mancato rinnovo, il portoghese potrebbe lasciare l'Arabia già a gennaio. A 31 anni Cancelo ha dimostrato di poter giocare ancora a ottimi livelli, tanto da guadagnarsi la chiamata in nazionale per le partite contro Irlanda e Armenia. 

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

11:30
La Juve continua a pensare a Maignan: concorrenza dalla Premier
10:05
Barça, Laporta chiude al ritorno di Messi: "Solo speculazioni"
09:05
Barça, Real, Bayern e Psg su Eichhorn, baby fenomeno dell'Hertha
08:20
Cancelo, nostalgia d'Europa: a gennaio potrebbe lasciare l'Arabia
23:12
Dalla Spagna: pronti 60 milioni dall'Atletico per Lookman