Calhanoglu rivela: "Aspettavo il Milan, poi Inzaghi mi ha convinto. Mi volevano anche Juve e Barça"

Il tecnico piacentino, come ammesso dal turco, ha avuto un ruolo fondamentale nel suo passaggio in nerazzurro. Il Demone, probabilmente, è anche stato l'allenatore che più ha inciso sulla carriera del turco, inventandolo play: "Quando sono arrivato in quella posizione giocava Brozovic e giocavamo spesso insieme: lui play, io mezz'ala. Dopo che Brozo se n'è andato, il mister stava pensando come risistemare quella posizione e mi disse che avrebbe voluto provarmi lì. Io ho accettato perché la posizione non era molto diversa da quella che ho sempre occupato e mi piace mettermi alla prova. Si trattava di allontanarsi un po' dall'area di rigore avversaria, in cambio però potevo avere maggior controllo sul gioco. Questo ruolo mi piace perché aiuto molto la squadra, è un mix tra compiti difensivi e offensivi. Ora il mio gioco è cambiato".