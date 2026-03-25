L'INTERVISTA

Calhanoglu rivela: "Aspettavo il Milan, poi Inzaghi mi ha convinto. Mi volevano anche Juve e Barça"

Il turco racconta tutte le difficoltà del suo passaggio dal rossonero al nerazzurro: "Mi chiedevo 'ma come si fa a passare dal Milan all'Inter?' Poi ci ho dormito su...". 

25 Mar 2026 - 14:03
videovideo

Chissà come sarebbero cambiati gli equilibri della Serie A negli ultimi anni se Hakan Calhanoglu, quando ha deciso di lasciare il Milan a parametro zero, avesse scelto una squadra diversa dall'Inter. E proprio sentendo quanto rivelato dal play turco in un'intervista con Kafa Sport, le opzioni al tempo non mancavano.

"Mi chiedevo 'ma come si fa a passare dal Milan all'Inter?'

  Calha torna su quei giorni convulsi, quando il suo futuro in rossonero sembrava sempre più in bilico e si iniziava a prospettare la possibilità di cambiare sponda del Naviglio: "È stato un passo difficile nella mia carriera. Mi chiedevo 'ma come si fa a passare dal Milan all'Inter?'. Il mio agente mi ha detto di dormirci su e poi di chiamarlo la mattina seguente per comunicargli la mia decisione. Il giorno dopo mi sono svegliato e ho accettato l'offerta dell'Inter. È stata totalmente una mia decisione.  Ho dovuto dimostrare al club e ai tifosi quello che sapevo fare e convincerli che avrei dato sempre il 100%. I miei sforzi però sono stati ricompensati: i tifosi dell'Inter mi hanno dedicato un coro, mi dimostrano un amore speciale". 

Leggi anche

"Bastoni il prescelto": il Barcellona prepara l'assalto al difensore dell'Inter. Il piano e le cifre

"Ho aspettato il Milan, c'erano Juve e Barça, poi Inzaghi..."

 Poi il play turco entra nel dettaglio della rottura con i rossoneri: "Addio al Milan? Abbiamo aspettato fino all'ultimo che il Milan facesse una proposta di rinnovo, ma non è mai arrivata. A quel punto il mio agente mi disse che c'era un'offerta del Barcellona e anche la Juventus era interessata. Poi è arrivata all’ultimo l'Inter: Inzaghi ci chiamava in continuazione, mi ha fatto capire di volermi fortemente".

Il rapporto con Inzaghi

 Il tecnico piacentino, come ammesso dal turco, ha avuto un ruolo fondamentale nel suo passaggio in nerazzurro. Il Demone, probabilmente, è anche stato l'allenatore che più ha inciso sulla carriera del turco, inventandolo play: "Quando sono arrivato in quella posizione giocava Brozovic e giocavamo spesso insieme: lui play, io mezz'ala. Dopo che Brozo se n'è andato, il mister stava pensando come risistemare quella posizione e mi disse che avrebbe voluto provarmi lì. Io ho accettato perché la posizione non era molto diversa da quella che ho sempre occupato e mi piace mettermi alla prova. Si trattava di allontanarsi un po' dall'area di rigore avversaria, in cambio però potevo avere maggior controllo sul gioco. Questo ruolo mi piace perché aiuto molto la squadra, è un mix tra compiti difensivi e offensivi. Ora il mio gioco è cambiato". 

Leggi anche

Thuram, il Mondiale passa dall’Inter: Tikus chiamato alla svolta anche per tenersi la nazionale

Differenze tra Chivu e Inzaghi

 Ora però sulla panchina dei nerazzurri c'è Cristian Chivu. Calha parla così del romeno e delle differenze con Inzaghi: "Allenava già la Primavera. A volte facevamo delle partitelle di allenamento contro la sua squadra. Quando ha iniziato a lavorare con noi il gruppo lo ha accettato subito. Lui ha anche un passato da giocatore dell'Inter e questo è stata indubbiamente un vantaggio: conosceva già l'ambiente. Differenze con Inzaghi? Sono due allenatori con filosofie diverse: Chivu dà un'opportunità a tutti, anche ai più giovani, con Inzaghi era diverso.."

calhanoglu
inter
milan
juventus
barcellona
simone inzaghi
chivu
brozovic
ruolo
play

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

Il Milan fa cassa con Chukwueze, dai prestiti può arrivare il budget per un grande mercato

Clamoroso Salah, annunciato l'addio al Liverpool: "Questo club sarà sempre casa mia"

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:06
Dalla Germania: il Liverpool ha messo nel mirino Xabi Alonso
12:31
Ronaldo Jr. sulle orme del padre: si allena con le giovanili del Real Madrid
12:06
Roma, dopo la sosta l'annuncio dei rinnovi di Mancini e Cristante fino al 2030
15:34
Griezmann da luglio all'Orlando City
13:14
Samp, Lombardo ancora a rischio: spunta Cioffi