Calciomercato Milan: caccia al "nuovo Yildiz", occhi puntati su Licina del Bayern

Nato a Landshut ma di origini montenegrine, Licina è un trequartista o ala destra mancina di grandissima qualità. La suggestione di mercato nasce da un precedente illustre: il ragazzo è gestito dalla Leaderbrock, la stessa agenzia che portò alla Juventus Kenan Yildiz, strappandolo proprio alle giovanili bavaresi. Il copione potrebbe ripetersi, ma questa volta a tinte rossonere. Licina, aggregato in estate alla prima squadra da Vincent Kompany, non sta trovando spazio a causa di un infortunio e della concorrenza spietata. Nonostante ciò, ha brillato con il Bayern II (1 gol e 5 assist in 15 presenze) e in Youth League.