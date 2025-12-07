Calciomercato Milan: caccia al "nuovo Yildiz", occhi puntati su Licina del Bayern

© Getty Images
Il mercato di gennaio del Milan si muove su un doppio binario: rinforzi pronti subito per Massimiliano Allegri, ma soprattutto investimenti mirati per costruire i campioni di domani. La dirigenza rossonera, secondo la Gazzetta dello Sport, ha deciso di accelerare con decisione sulla linea verde: il nuovo nome è quello di Adin Licina, talento classe 2007 in uscita dal Bayern Monaco.
Nato a Landshut ma di origini montenegrine, Licina è un trequartista o ala destra mancina di grandissima qualità. La suggestione di mercato nasce da un precedente illustre: il ragazzo è gestito dalla Leaderbrock, la stessa agenzia che portò alla Juventus Kenan Yildiz, strappandolo proprio alle giovanili bavaresi. Il copione potrebbe ripetersi, ma questa volta a tinte rossonere. Licina, aggregato in estate alla prima squadra da Vincent Kompany, non sta trovando spazio a causa di un infortunio e della concorrenza spietata. Nonostante ciò, ha brillato con il Bayern II (1 gol e 5 assist in 15 presenze) e in Youth League.
Il Bayern è aperto alla cessione per non frenare la crescita del ragazzo, ma vorrebbe mantenere un controllo (percentuale sulla rivendita o diritto di riacquisto). Il costo dell'operazione è contenuto: si parla di 1-2 milioni di euro. Il Milan deve però guardarsi le spalle: sul giocatore c'è il forte interesse anche di Juventus e Inter, oltre che di Sporting Lisbona e Real Sociedad.