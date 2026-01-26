Calciomercato Cremonese: colpo Djuric dal Parma, Sanabria verso l’addio

26 Gen 2026 - 09:10

Il calciomercato della Cremonese entra nel vivo: è fatta per l'arrivo di Milan Djuric dal Parma, un affare a titolo definitivo da circa un milione di euro che riporta l'attaccante bosniaco alla corte di Davide Nicola. Sul fronte uscite, dopo l'addio ufficiale di Franco Vazquez (tornato al Belgrano), anche Antonio Sanabria è vicino alla rescissione del contratto, con il Boca Juniors alla finestra. Non si ferma qui la rivoluzione offensiva dei grigiorossi: la dirigenza valuta l'innesto di un'ulteriore punta per blindare la salvezza, con i nomi di Colpani e Moumbagna tra i profili monitorati.

Mercato ora per ora
10:03
Corinthians annuncia: "Tchoca al Toro in prestito con obbligo"
09:51
Lazio: fatta per Daniel Maldini, visite mediche per il nuovo portiere Motta
09:10
Calciomercato Cremonese: colpo Djuric dal Parma, Sanabria verso l’addio
23:18
Lazio, quasi fatta per Daniel Maldini: arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto
20:33
Roma, Massara: "Tsimikas e Fortini? Ci sono situazioni in evoluzione"