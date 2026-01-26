Calciomercato Cremonese: colpo Djuric dal Parma, Sanabria verso l’addio

Il calciomercato della Cremonese entra nel vivo: è fatta per l'arrivo di Milan Djuric dal Parma, un affare a titolo definitivo da circa un milione di euro che riporta l'attaccante bosniaco alla corte di Davide Nicola. Sul fronte uscite, dopo l'addio ufficiale di Franco Vazquez (tornato al Belgrano), anche Antonio Sanabria è vicino alla rescissione del contratto, con il Boca Juniors alla finestra. Non si ferma qui la rivoluzione offensiva dei grigiorossi: la dirigenza valuta l'innesto di un'ulteriore punta per blindare la salvezza, con i nomi di Colpani e Moumbagna tra i profili monitorati.