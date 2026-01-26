Attacco Juventus: cosa c'è di vero nelle voci su Zirkzee

Con il no quasi definitivo di En-Nesyri, la Juventus accelera per trovare un'alternativa di spessore da regalare a Luciano Spalletti per la volata finale. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati riallacciati i contatti per Joshua Zirkzee, attualmente in forza al Manchester United, ma resta caldissima anche la pista che porta a un clamoroso ritorno di Federico Chiesa: l'esterno, ai margini del progetto Liverpool, ritroverebbe a Torino il minutaggio necessario anche in ottica Nazionale. Una settimana decisiva per ridefinire le gerarchie offensive bianconere e garantire nuovi gol per la seconda parte di campionato.

12:39
Inter, ufficiale Jakirovic: il comunicato
12:35
Lazio: in arrivo un altro portiere, è il nipote di Gigi D'Alessio
12:31
Lazio, braccio di ferro Lotito-Sarri: il tecnico non molla fino a giugno
12:30
Cutrone al Cagliari: non è ancora fatta, potrebbe spuntare un'altra squadra
12:09
Salernitana su Verre: colpo a parametro zero per il centrocampo