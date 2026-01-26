Attacco Juventus: cosa c'è di vero nelle voci su Zirkzee
© Getty Images
Con il no quasi definitivo di En-Nesyri, la Juventus accelera per trovare un'alternativa di spessore da regalare a Luciano Spalletti per la volata finale. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati riallacciati i contatti per Joshua Zirkzee, attualmente in forza al Manchester United, ma resta caldissima anche la pista che porta a un clamoroso ritorno di Federico Chiesa: l'esterno, ai margini del progetto Liverpool, ritroverebbe a Torino il minutaggio necessario anche in ottica Nazionale. Una settimana decisiva per ridefinire le gerarchie offensive bianconere e garantire nuovi gol per la seconda parte di campionato.