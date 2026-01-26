Corinthians annuncia: "Tchoca al Toro in prestito con obbligo"

Il Corinthians ha annunciato di avere ceduto il difensore Tchoca al Torino. "Il prestito fino a fine giugno è stato fissato a 1,5 milioni di euro, se giocherà 10 partite per il club italiano per almeno 45 minuti l'acquisto sarà finalizzato per 4,5 milioni di euro": i dettagli dell'operazione in prestito con obbligo di riscatto svelati in una nota diramata dal club brasiliano. Il Corinthians si è garantito anche una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2003, nato a Sete Lagoas in Brasile, si prepara dunque per lo sbarco in Italia; mentre il ds granata Petrachi mette a segno il suo secondo acquisto in questo mercato di gennaio dopo quello di Obrador dal Benfica.