Mercato Como: i lariani pensano allo svincolato Carvajal

Cesc Fabregas guarda a Madrid per rinforzare il Como in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As' il tecnico dei lombardi sta cercando di convincere lo svincolato Dani Carvajal, destinato a lasciare il Real dopo tredici stagioni, a sposare il progetto dei lariani, che stanno spingendo molto per averlo in rosa. L'asse con la Casa Blanca resta caldo: Nico Paz potrebbe tornare in Spagna, in cambio il Como ha chiesto informazioni per Gonzalo Garcia e i giovani della cantera Palacios e Fortea.