Napoli: ufficiale il riscatto di Alison Santos dallo Sporting

05 Giu 2026 - 13:13
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Alison Santos © Getty Images

Alison Santos © Getty Images

Alisson Santos e Napoli avanti insieme. Una conferma meritata sul campo dal 23enne esterno brasiliano, arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona, che ora diventa anche ufficiale con il riscatto annunciato dallo stesso club azzurro.

In una nota pubblicata sul proprio sito infatti, il Napoli "comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo. Congratulazioni, Alisson!".

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