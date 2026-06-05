Napoli: ufficiale il riscatto di Alison Santos dallo Sporting

In una nota pubblicata sul proprio sito infatti, il Napoli "comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo. Congratulazioni, Alisson!".