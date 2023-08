Aston Villa forte su Zaniolo: affare da 30 milioni, si aspetta il Galatasaray

PRESTITO ONEROSO

Il talento italiano è uno degli obiettivi del club di Birmingham dopo l'infortunio di Buendia

© Getty Images L'Aston Villa vuole Nicolò Zaniolo e ha fatto un'offerta ufficiale al Galatasaray. Il talento azzurro è il profilo preferito dal ds Monchi per sostituire l'infortunato Buendia nel club di Birmingham e la conferma è arrivata direttamente dal tecnico dei Villans, Unai Emery: "Sì è nella nostra lista - ha ammesso -. È un giocatore versatile che può giocare in più ruoli e ha qualità che possono aiutarci". L'offerta finale è di circa 30 milioni, ma non tutti subito.

La proposta del club di Premier League è per un prestito oneroso di 3 milioni di euro più un diritto di riscatto a 20 milioni. Altri 7 potrebbero essere aggiunti al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra per un totale, appunto, di 30.

La palla ora è tutta nelle mani del Galatasaray che ha riscattato il giocatore lo scorso gennaio per 15 milioni di euro dalla Roma. Sullo sfondo ci sarebbe lo Zenit pronto a pagare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro di Zaniolo, ma se la scelta verrà lasciata al giocatore la direzione porta all'Inghilterra. Il tempo però stringe e all'Aston Villa non attenderanno a lungo: "Non è l'unico profilo su cui ci stiamo muovendo" ha assicurato Emery.