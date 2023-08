Zaniolo, niente Juventus: accordo con l'Aston Villa a un passo

PRESTITO ONEROSO

Il talento italiano ha trovato l'accordo con il club di Birmingham. Niente ritorno in Italia

© Getty Images Un altro talento italiano è pronto a sbarcare in Premier League. Nicolò Zaniolo, accostato alla Juventus nelle ultime settimane, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa dopo che l'offerta del club inglese fatta pervenire al Galatasaray è stata accettata dal club turco. Un affare voluto da Monchi ed Emery e che sposterà circa 30 milioni di euro tra prestito oneroso (3 milioni) ed eventuale riscatto (20 + 7 di bonus).

Il Galatasaray che ha riscattato il giocatore lo scorso gennaio per 15 milioni di euro dalla Roma, dopo qualche tentennamento in attesa di capire se qualcuno - tra cui la Juventus - fosse disposto per intero a pagare i 35 milioni di euro di clausola rescissoria, ha accettato l'offerta.

Zaniolo vuole l'Inghilterra, convinto anche da Monchi che crede in lui e glielo ha dimostrato. Tanto è bastato per cancellare del tutto l'ipotesi Juventus, e il passaggio a Birmingham è ora solo questione di dettagli, gli ultimi prima di ufficializzare l'accordo.