Dalla Spagna: il Real Madrid ha deciso, nel 2024 Xabi Alonso al posto di Ancelotti

L'allenatore italiano diventerà ct del Brasile, l'ex centrocampista tornerà dai Blancos ma questa volta in panchina

Nonostante i ripetuti dribbling di Carlo Ancelotti, sembra ormai sicuro il suo approdo sulla panchina del Brasile (la cui federcalcio, invece, non ha mai nascosto l'interesse per l'allenatore italiano) a partire dalla prossima stagione. Una conferma in più, seppur indiretta, arriva dalla Spagna dove RadioMarca assicura che il Real Madrid ha deciso quale sarà il prossimo tecnico dei Blancos: Xabi Alonso.

Per Xabi Alonso sarebbe un ritorno a Madrid: ci aveva giocato dal 2009 al 2014 (nell'ultima stagione, la 2013-14, proprio con Ancelotti allenatore) mettendo insieme 236 partite e vincendo una Liga, due Coppe di Spagna, una Supercoppa Spagnola, una Champions League e una Supercoppa Uefa. In seguito lo spagnolo aveva intrapreso la carriera di allenatore, prima alla Real Sociedad B e in seguito al Bayer Leverkusen, dove ancora oggi sta stupendo un po' tutti: subentrato nell'ottobre 2022, aveva chiuso al sesto posto la scorsa stagione meritandosi la qualificazione in Europa League e quest'anno ha iniziato alla grande dando del filo da torcere al Bayern Monaco in Bundesliga.

Secondo RadioMarca Xabi Alonso, 42 anni a novembre, avrebbe definitivamente superato nelle gerarchie interne Raul, attuale tecnico del Real Madrid Castilla, che ambiva alla promozione in Prima Squadra.

