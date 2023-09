In Europa è ancora Inter-Manchester City: uniche a punteggio pieno

caduto il real

Nelle top leghe solo nerazzurri e Citizens hanno vinto tutte le partite in campionato. Allargando i confini si aggiungono PSV, Az Alkmaar e Fenerbahce

La dura legge dell'ex ha colpito ieri il Real Madrid, che ha perso la sua prima partita stagionale in Liga: le reti di Morata e Griezmann non solo hanno consentito all'Atletico di vincere il derby di Madrid ma hanno anche lasciato solo Inter e Manchester City a punteggio pieno nei rispettivi campionati, contando le cinque top leghe europee. Insomma, una sorta di riedizione della scorsa finale di Champions League, anche se a distanza, come se Simone Inzaghi e Pep Guardiola rilanciassero le proprie ambizioni di una stagione ad altissimo livello.

L'Inter in Serie A ha vinto cinque partite su cinque: al debutto il successo casalingo sul Monza a cui è seguita la vittoria a Cagliari, prima del poker a San Siro contro la Fiorentina. In seguito la grande serata del derby vinto 5-1 contro il Milan, prima del quinto successo consecutivo in campionato ieri, contro l'Empoli, grazie alla perla di Dimarco.

Il Manchester City ha fatto anche meglio contando che la Premier League è una giornata avanti all'Italia: sei su sei per i Citizens, sabato il 2-0 al Birmingham ha confermato la vetta solitaria con due punti su Liverpool. Abbiamo già accennato della situazione spagnola, col Real che si è fermato dopo cinque vittorie, venendo superato da Barcellona e Girona che hanno messo insieme cinque successi e un pari.

In Bundesliga il Bayern Monaco si era fatto fermare sul 2-2 dal Bayer Leverkusen che condivide con i bavaresi proprio la testa della classifica con 13 punti ottenuti su 15. In Ligue 1 il Psg che zoppica ha lasciato campo a Brest e Nizza di Farioli che, comunque, hanno rispettivamente 13 e 12 punti sui 18 sin qui disponibili.

Allargando lo sguardo ad altri campionati, ma restando in Europa, anche PSV e Az Alkmaar (in Olanda, cinque su cinque) e Fenerbahce (Turchia, sempre cinque su cinque) sono in scia a Inter e Manchester City: chi sarà la prima a cadere?

