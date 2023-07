Watford, ufficiale Kristian Shevchenko: primo contratto per il figlio dell'ex Milan

Kristian Shevchenko, 16enne figlio d'arte di Andriy - ex Pallone d'oro e attaccante di Milan e Chelsea - ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Watford, società di proprietà della famiglia Pozzo che milita in Championship. Il giovane calciatore giocherà quindi con gli Hornets dopo le esperienze a livello giovanile con Tottenham e Chelsea. Una strana coincidenza del destino quella che lo ha portato al Watford perché Kristian, che tornerà a giocare in prima squadra nel calcio inglese a 13 anni di distanza dall'ultima partita di papà, è nato proprio il giorno dopo in cui Sheva segnò un gran gol con la maglia del Chelsea in una vittoria storica in Premier League per 4-0 contro gli Hornets.