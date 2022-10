Villarreal, addio a sorpresa di Emery: ha firmato con l'Aston Villa

MERCATO

Il club inglese, che aveva appena esonerato Gerrard, ha pagato la clausola di 6 milioni: un altro tecnico che cambia a stagione in corso dopo il caso Potter dal Brighton al Chelsea

© Getty Images Unay Emery ha interrotto unilateralmente il suo rapporto col Villarreal e pochi minuti dopo è diventato ufficialmente il nuovo allenatrore dell'Aston Villa. Gli annunci delle società sono arrivati a sorpresa nella serata di lunedì spiazzando completamente i tifosi del Sottomarino Giallo, il tecnico spagnolo ha firmato con il club di Birmingham un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione e per riportarlo in Premier l’Aston Villa ha versato al Villarreal i 6 milioni di euro della clausola rescissoria. Dopo il caso Potter con i 30 milioni pagati dal Chelsea al Brighton, un altro tecnico che cambia panchina nel bel mezzo della stagione.

"L'allenatore Unai Emery ha informato il Villarreal CF della sua decisione unilaterale di interrompere il suo rapporto con il club - si legge nel comunicato che il club spagnolo ha pubblicato alle 9 di sera - Emery è entrato nella storia del Villarreal CF per essere diventato il primo allenatore a vincere un titolo con il club, la UEFA Europa League, oltre alla storica impresa delle semifinali di Champions League della scorsa stagione e alla qualificazione della squadra per due anni consecutivi all'Europa League. Domani terrà una conferenza stampa di addio per i tifosi e per i media alla Ciudad Deportiva alle 12:00 accompagnato dalla direttiva gialla".

Neanche il tempo di assimilare la notizia per i tifosi del Villarreal, che pochi minuti dopo appare un tweet dell'Aston Villa: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Unai Emery come nuovo allenatore del club". Il tecnico spagnolo, 50 anni, prende dunque il posto di Steven Gerrard, esonerato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Fulham, e torna in Premier League dopo l'esperienza con l'Arsenal nella stagione 2018-19. Emery prenderà in mano i Villans dal prossimo 1 novembre, per poi debuttare probabilmente contro il Manchester United il prossimo 6 novembre.

