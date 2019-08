United, idea Llorente: lo spagnolo libera Lukaku?

E se alla fine a portare Romelu Lukaku alla Juventus (o all'Inter) sarà Fenanndo Llorente? L'attaccante spagnolo svincolatosi dal Tottenham al termine della scorsa stagione è entrato infatti nel mirino del Manchester United, che stando a quanto scrivono in Inghilterra al momento sarebbe in vantaggio sulle altre pretendenti (in Italia Napoli e Fiorentina) per assicurarsi l'ex Juve, il cui arrivo ai Red Devils (in Inghilterra può trovare squadra anche dopo l'8 agosto perché svincolato) potrebbe 'liberare' Lukaku, che resta l'obiettivo numero uno di Juve e Inter.