"Trattiamo Ibrahimovic, Balotelli e Giovinco": il Vasco da Gama sogna in grande

Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli di nuovo insieme e con loro anche Sebastian Giovinco e Yaya Touré. Non in Europa, ma in Brasile, dove Luiz Roberto Leven Siano, candidato alla presidenza del Vasco da Gama per la prossima stagione, ha svelato di avere in mente un progetto a dir poco ambiziosissimo per rilanciare le sorti della squadra, da anni in grosse difficoltà economiche: "Sitiamo trattando, vogliamo provare a costruire il Vasco dei sogni" ha detto lo stesso Leven Siano a 'foxsports.com.br'.

"Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente (Mino Raiola, ndr) - ha spiegato il leader del progetto "Somamos" (letteralmente: aggiungiamo) - Quello relativo a Ibrahimovic sarebbe un progetto più ambizioso. Ma non dobbiamo pensare tanto a quali campioni verranno, quanto al fatto che ne avremo, di campioni. Se non sarà uno sarà un altro".

Non solo Ibra e Balo però, perché nella lista dei desideri di Leven Siano ci sarebbero anche Sebastian Giovinco dell'Al-Hilal e Yaya Touré, promesso sposo del Botafogo prima dello stop dovuto alla pandemia coronavirus: "Nel calcio non ci sono coincidenze. Se Touré non è andato a Botafogo, è perché qualcuno lo ha fermato. Forse è vicino a me", ha detto.

