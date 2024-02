Tra il Marsiglia e Gattuso è finita: lui chiede scusa, arriva l'esonero

DALLA FRANCIA

Troppo brutto il 2024 del tecnico italiano per essere vero: sarà Jean-Louis Gasset il sostituto dell'ex Milan

© Getty Images L'avventura di Gennaro Gattuso al Marsiglia può definirsi conclusa. Domenica sera, dopo l'ennesimo stop della stagione (ko 1-0 col Brest), il tecnico italiano è apparso decisamente sconfortato, a tratti impotente. Sensazioni che, aggiunte alle scuse rivolte ai tifosi tramite i media, hanno colpito la dirigenza di casa: in mattinata i francesi hanno deciso di procedere con l'esonero. Il sostituto sarà l'esperto Jean-Louis Gasset, reduce dall'esonero da parte della Costa d'Avorio nel corso della recentissima Coppa d'Africa. Il 70enne di Montpllier sarà allenatore ad interim fino al termine della stagione. Il profilo maggiormente gradito, quello dell'ex Psg Christophe Galtier resta valido per l'estate quando si ripartirà da zero. L'OM è adesso nono in classifica in Ligue 1, e giovedì si giocherà il passaggio agli ottavi di Europa League con lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 dell'andata. Al Velodrome sicuramente non ci sarà in panchina il tecnico calabrese ex Milan.

Era il 27 settembre quando Gattuso firmava col Marsiglia prendendo il posto di Marcelino: dopo meno di cinque mesi la storia tra il Marsiglia e i francesi potrebbe interrompersi. Francesi che hanno vinto una sola partita nel 2024 in Coppa di Francia: per il resto cinque pareggi e due sconfitte nonostante una incoraggiante risalita negli ultimi mesi dell'anno conclusosi poche settimane fa. "Abbiamo toccato il fondo" ha detto ieri l'allenatore ex Pisa e Sion che non vedeva più nessun modo per dare la svolta. Il tono dimesso preannunciava la fine della storia spezzata definitivamente dalla decisione del club di procedere con il licenziamento.