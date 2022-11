Tottenham, Conte: "Voglio sentire di meritare un nuovo contratto"

TOTTENHAM

Il manager salentino: "Sarà importante avere una discussione franca per capire quali sono le nostre realistiche ambizioni"

© Getty Images Antonio Conte non dissipa i dubbi sul rinnovo del contratto con il Tottenham. "Il club dovrà fare le sue valutazioni, e per quanto mi riguarda voglio sentire di meritare un nuovo contratto - ha spiegato il manager in conferenza stampa -. Sarà importante avere una discussione franca per capire quali sono le nostre realistiche ambizioni. La chiarezza è fondamentale". In scadenza di contratto a fine anno, nelle ultime settimane Conte ha minacciato a più riprese l'addio a fine stagione.

Non è un buon momento per Conte e il suo Tottenham: vero che gli Spurs si sono qualificati per gli ottavi di Champions League dove troveranno il Milan, ma hanno perso tre delle ultime quattro gare in Premier e sono stati eliminati dalla Carabao Cup. I tifosi non hanno nascosto il proprio disappunto e Conte non ha preso bene le critiche. Nelle prossime settimane, con il campionato fermo per il Mondiale in Qatar, il tecnico ex Inter si incontrerà con i dirigenti per programmare la sessione di mercato di gennaio, in cui chiederà certamente rinforzi per provare a finire nelle prime quattro.

"Dopo la prima parte della stagione sarà giusto trovarci con la dirigenza e valutare gli aspetti positivi e negativi, e discutere su come migliorare la squadra in gennaio - ha spiegato Conte alla vigilia del match con il Leeds -. Poi dipenderà anche dalle possibilità della società e dall'ambizione della proprietà".

