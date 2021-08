Spagna, colpo di scena Griezmann: resta al Barça, salta il passaggio all'Atletico

Quello che doveva essere il grande botto di fine mercato è clamorosamente saltato: Antoine Griezmann non tornerà all'Atletico Madrid e continuerà a vestire la maglia del Barcellona. A bloccare la trattativa, che in Spagna davano ormai per chiusa, sarebbe stato il mancato passaggio di Saúl Ñíguez al Chelsea, che non ha liberato ai Colchoneros lo spazio necessario per poter riaccogliere il Piccolo Diavolo. Niente da fare, dunque, anche per Luuk de Jong, che era in procinto di passare dal Siviglia al Barça proprio per sostituire Griezmann.

Getty Images