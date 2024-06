Il Psg "rinnega" la Serie A: vuole cedere Skriniar e Fabian Ruiz

vecchie conoscenze

L'ex Inter non piace a Luis Enrique e l'alto stipendio lo spingono in Turchia. Anche l'ex Napoli sulla lista dei cedibili

Il PSG spinge per mandare via due vecchie conoscenze della Serie A: Milan Skriniar e Fabian Ruiz. La notizia arriva dalla Francia, le mire del club parigino prevedono - dopo l'acquisto del portiere Safonov - l'arrivo di un difensore e di un attaccante. Se la punta chiaramente sostituirà Mbappé passato al Real Madrid, il rinforzo difensivo presuppone un addio nel reparto e tutti gli indizi portano proprio all'ex Inter. Arrivato come titolare, col tempo il difensore slovacco ha perso punti nelle gerarchie di Luis Enrique e, complice un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fermo per settimane, dal rientro in campo a fine marzo ha messo insieme pochi minuti, soprattutto in Champions League.

Il tecnico spagnolo è insoddisfatto di Skriniar, che tra l'altro ha un pesante stipendio da circa 9 milioni di euro l'anno, e quindi spinge per il suo addio. Si è anche parlato di un possibile ritorno in Serie A, non certo all'Inter, ma l'ingaggio è fuori parametro per le nostre squadre e infatti FootMercato parla del mercato turco, con Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas interessate.

Stesso discorso per Fabian Ruiz, positivo a Euro 2024, ma che potrebbe lasciare il PSG. Il futuro del centrocampista spagnolo è incerto: diversamente da Skriniar è stimato da Luis Enrique ma il club pensa di monetizzare al massimo una sua cessione, a maggior ragione se continuerà a giocare bene con la Spagna in Germania.

