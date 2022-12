Ronaldo smentisce le voci: "Non ho firmato con l'Al-Nassr"

LE PAROLE

CR7 nega che sia tutto fatto col club saudita, che secondo i media spagnoli gli avrebbe offerto 200 milioni all'anno per due anni e mezzo

Ancora niente di definito tra Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr. A smentire le voci di un accordo con il club saudita è stato lo stesso CR7, che dopo la roboante vittoria per 6-1 del suo Portogallo sulla Svizzera ai Mondiali 2022 ha parlato brevemente coi media anche del suo futuro: "No, non e' vero", ha tagliato corto l'ex United, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse davvero tutto fatto.

La bomba era stata sganciata nei giorni scorsi da Marca: secondo il quotidiano spagnolo dal 1° gennaio il fuoriclasse portoghese sarà un nuovo giocatore dell'Al-Nassr, che ha messo sul piatto la bellezza di 200 milioni di euro a stagione fino al 2025 per convincerlo.

Lo stesso club saudita, tramite una fonte non ufficiale, aveva in realtà successivamente smentito l'intesa, pur confermando che le parti sono in contatto.

