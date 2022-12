Clamoroso dalla Spagna, Ronaldo giocherà per l'Al-Nassr dal 1° gennaio

SECONDO MARCA

Secondo Marca, CR7 firmerà un contratto di due anni e mezzo a quasi 200 milioni di euro a stagione, diventando l'atleta più pagato al mondo

© Getty Images Cristiano Ronaldo giocherà per Al-Nassr dal 1° gennaio 2023. CR7 ha rotto gli indugi e avrebbe deciso di accettare l'offerta della squadra saudita con cui firmerà un contratto di due stagioni e mezza. Tra ingaggio e introiti pubblicitari, il fenomeno portoghese diventerà l'atleta più pagato al mondo, sfiorando i 200 milioni di euro a stagione. Ronaldo ha concluso il suo rapporto con il Manchester United due giorni prima di iniziare i Mondiali in Qatar: il suo primo desiderio era quello di trovare una squadra che giocasse la Champions League, ma l'unica reale offerta è stata quella dell'Al-Nassr. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca.

Ronaldo diventerà così l'uomo immagine dello sport saudita e come tale verrà ricoperto d'oro. Allo stipendio da 100 milioni di euro verranno aggiunti bonus e contratti pubblicitari che faranno di CR7 lo sportivo più pagato del pianeta, una cifra che gli permetterà quasi di triplicare gli ingaggi di Messi (75 milioni) e Mbappé (72 milioni).

Una scelta puramente economica quella di Ronaldo, che in Arabia Saudita avrà modo di ampliare e rafforzare il suo inarrivabile brand. Ad attenderlo a braccia aperte l'ex allenatore della Roma Rudi Garcia e l'ex numero 1 del Napoli David Ospina, che ha preferito una ricca pensione saudita alla corte del Real Madrid come secondo di Courtois.

