Cristiano Ronaldo, Howe smentisce la clausola Newcastle: "Nessuna verità"

LE PAROLE

Il tecnico dei Magpies nega la presenza di un accordo per il trasferimento di CR7 in caso di qualificazione alla prossima Champions League

Cristiano Ronaldo non vestirà la maglia del Newcastle nella prossima stagione. A frenare gli entusiasmi dei tifosi dei Magpies ci ha pensato direttamente il tecnico Eddie Howe, che in conferenza stampa ha negato la presenza di una clausola per il trasferimento di CR7 in caso di qualificazione alla prossima Champions League: "Auguriamo il meglio a Ronaldo per la sua nuova avventura, ma non c'è nessuna verità sul legame con il Newcastle", le sue parole.

Subito dopo l'ufficialità del passaggio del fuoriclasse portoghese agli arabi dell'Al Nassr erano circolate le prime indiscrezioni sul suo contratto multimilionario e sulle varie clausole che lo compongono. Tra queste, secondo Marca, anche una che consente il prestito secco al Newcastle nell'estate 2023 in caso di approdo in Champions del club di proprietà del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita. Un modo per garantire a Cristiano un'ultima chance di mettersi in mostra nel torneo per club più prestigioso al mondo.

Lo stesso Ronaldo, va detto, nel corso della conferenza di presentazione aveva fatto capire chiaramente che gli ultimi anni della sua carriera li trascorrerà all'Al Nassr, definendo "chiuso" il suo ciclo nel calcio europeo.

SLITTA IL DEBUTTO PER CR7, DEVE SCONTARE DUE TURNI DI SQUALIFICA

I tifosi dell'Al Nassr dovranno attendere ancora qualche giorno per vedere all'opera il loro nuovo beniamino. Come riportano diversi media inglesi, infatti, Ronaldo dovrà scontare due turni di squalifica per l'episodio della manata rifilata al giovane tifoso dell'Everton al termine di un match di Premier League della scorsa stagione. La sanzione gli era stata inflitta a novembre, ma la pausa per i Mondiali e la rescissione con il Manchester United non gli hanno mai permesso di scontarla. Secondo i regolamenti Fifa sui trasferimenti "qualsiasi sanzione disciplinare fino a quattro partite o fino a tre mesi che sia stata inflitta a un giocatore dalla precedente federazione ma non ancora (interamente) scontata al momento del trasferimento sarà applicata dalla nuova federazione presso la quale il giocatore è stato registrato, affinché la sanzione possa essere scontata a livello nazionale". Il debutto ufficiale dovrebbe dunque avvenire il 21 gennaio, nella gara interna contro l'Al Ettifaq.

