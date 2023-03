Real, grandi manovre sul mercato: subito Bellingham, Haaland nel 2024

DALLA SPAGNA

Secondo quanto riportano i media spagnoli, i Blancos preparano spese pazze per rinforzare la rosa

© Getty Images Il Real Madrid pianifica un mercato in grande stile. Secondo quanto riportano As e Marca, infatti, i Blancos starebbero preparando il terreno per due colpi monstre: Haaland e Bellingham. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un'operazione da completare nell'estate 2024, quando nel contratto dell'attaccante col Manchester City si attiverà una clausola rescissoria di 200-240 milioni valevole solo per le squadre al di fuori dell'Inghilterra. Discorso diverso invece per il centrocampista del Borussia Dortmund, per cui il club spagnolo avrebbe invece già avviato contatti concreti per affondare il colpo nella prossima finestra di mercato mettendo sul piatto un'offerta da cento milioni più 40 di bonus.

In attesa di capire il futuro di Benzema, dunque, il Real prova a "prenotare" Erling Haaland. E per farlo, stando a quanto trapela dalla Spagna, Florentino Perez è pronto a sfruttare una clausola per soffiare il bomber al Manchester City. Cifre alla mano, si parla di una spesa di circa 200-240 milioni di euro solo per portare il giocatore in Spagna, a cui va poi aggiunto sicuramente un ingaggio monstre per il futuro compagno di reparto di Vinicius Jr e Valverde o Rodrygo. Un piano costosissimo, che al Real sembrano comunque sicuri di poter mettere a segno puntando anche sul blasone del club e sulla voglia del giocatore di vestire la maglia delle merengues diventando il calciatore più pagato di sempre (Neymar 222 milioni, Kylian Mbappé 180).

Anche perché Haaland non è l'unico grande obiettivo dei Blancos sul mercato. Nel mirino del club, infatti, da qualche tempo c'è anche Jude Bellingham. E in questo caso si tratterebbe di un'operazione da piazzare nella prossima finestra estiva. Stando a quanto trapela dai media iberici, da mesi gli emissari di Florentino Perez hanno avviato un serrato confronto con l'entourage del giocatore per provare a convincere il giocatore, anticipare la folta concorrenza e poi sedersi al tavolo delle trattative col Borussia. A gennaio si era vociferato di un'offerta intorno ai 100 milioni per il centrocampista inglese e a giugno i Blancos potrebbero tornare all'assalto ritoccando al rialzo la cifra intorno ai 140 milioni bonus compresi. Il Real prepara spese pazze.