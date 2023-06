Ancelotti sempre più vicino al Brasile, Xabi Alonso sarà il suo erede al Real Madrid

DALLA SPAGNA

Il tecnico del Bayer Leverkusen è il candidato numero uno di Florentino Perez per la panchina dei Blancos

© Getty Images Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni su Carlo Ancelotti e sul suo possibile erede sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il tecnico italiano dal 2024 andrà a guidare la nazionale brasiliana e al suo posto dovrebbe arrivare Xabi Alonso. L'ex regista del Real ha esordito quest'anno nella sua carriera da allenatore alla guida del Bayer Leverkusen in Bundesliga e il suo lavoro ha subito attirato le attenzioni di Florentino Perez in vista del dopo Ancelotti. Una scommessa affascinante, mix perfetto tra passato e futuro.

In casa Real, dunque, l'erede di Carletto ha già un nome. Al momento il tecnico italiano non ha ancora fatto annunci ufficiali sul suo futuro, ma ormai da più parti continuano ad arrivare conferme su un'intesa per guidare il Brasile a partire dal 2024. Un incarico prestigiosissimo, che porterà Ancelotti ad alzare nuovamente l'asticella della sua carriera da allenatore. E che a Madrid non sarà certo una sorpresa. Da qualche mese, infatti, i dirigenti delle merengues stanno scandagliando il mercato a caccia di un sostituto. Un erede col Real nel cuore e tanta voglia di dimostrare di essere all'altezza delle aspettative e di poter allungare la striscia dei trionfi del club.

Il profilo esatto di Xabi Alonso a quanto pare. Nonostante la poca esperienza, infatti, il tecnico del Bayer al suo esordio è arrivato fino alle semifinali di Europa League, arrendendosi soltanto alla Roma. Un risultato che non è passato inosservato dalle parti di Madrid e che sembra aver convinto un po' tutta la dirigenza. A partire da Florentino Perez, ormai sicuro di voler affidare la guida del club all'ex regista dei Blancos. Al Real Carlo Ancelotti inizia a far parte del passato. Il futuro sta arrivando e si chiama Xabi Alonso.