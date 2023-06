Brasile, Ancelotti per la panchina: "Chiederemo a Perez di liberarlo"

Il Brasile vola in Spagna ufficialmente per giocare un'amichevole contro la Guinea (sabato 17 giugno), ma in realtà per provare a convincere Carlo Ancelotti ad accettare la panchina della nazionale verdeoro. L’allenatore del Real Madrid resta l’obiettivo numero uno della Seleção pe il dopo Tite e Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, non si nasconde: "Restiamo in Spagna fino al 18 di giugno - ha dichiarato in conferenza stampa - vediamo se riusciamo a far coincidere le nostre agende e organizzare incontri, non posso dire se con Ancelotti o con qualcuno a lui vicino, l’obiettivo è quello di tornare in Brasile con le idee più chiare sulla situazione dell’allenatore della Seleção”.