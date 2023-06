Real Madrid, preso Bellingham: affare da 120 milioni col Dortmund

IL COLPO DELL'ESTATE

Il classe 2003 inglese ha firmato un contratto fino al 2029 con i Merengues

Jude Bellingham è ufficialmente un nuovo centrocampista del Real Madrid. L'accordo tra la società spagnola e il Borussia Dortmund è stato raggiunto e il classe 2003 inglese giocherà al Bernabeu per 100 milioni di euro più altri 20 di bonus. Il sì del giocatore era già stato raggiunto da tempo sulla base di sei anni di contratto con un ingaggio da 10-12 milioni di euro netti all'anno. Nei prossimi giorni Bellingham è atteso nella capitale spagnola.

"Hey Jude, don't be afraid...". Potrebbe iniziare così, banalmente citando i Beatles, l'avventura in Spagna di Jude Bellingham, talento in erba - ma con esperienza internazionale e nel giro della nazionale - acquistato dal Real Madrid e che con Camavinga andrà a formare il centrocampo del futuro.

Il Borussia Dortmund ha ceduto alla corte dei Merengues, più forte e convincente di quella del Liverpool di Klopp che nella prossima stagione non giocherà la Champions League. E allora Bellingham è atteso a Madrid in settimana per svolgere le visite mediche di rito e firmare ufficialmente il contratto fino al 2029 con il Real Madrid, al Bernabeu, la sua casa del futuro.