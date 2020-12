Real Madrid, niente mercato a gennaio: Zidane contento della rosa

MILAN INTERESSATO

Mentre la maggior parte di allenatori e squadre attendono solamente il via libera per la partenza della sessione invernale di calciomercato, Zinedine Zidane e Real Madrid vanno controcorrente. L'allenatore francese è contento della rosa attuale e non ha chiesto né acquisti né cessioni: una scelta dettata anche dalle conseguenze economiche del coronavirus. Tutti gli sforzi della proprietà sono rinviati in estate quando si cercherà di arrivare a Kylian Mbappé. Getty Images

In questo scenario, ci sarebbero conseguenze anche per i club italiani interessati agli obiettivi blancos: basti pensare al Milan che vede in Jovic uno dei profili più appetibili come vice Ibrahimovic (con la formula del prestito). L'attaccante serbo, nella lista degli scontenti con Isco e Marcelo, invece è destinato a restare almeno altri sei mesi al Real.

Il quotidiano AS, che ha dipinto la situazione della Casa Blanca, ha anche rivelato che Isco avrebbe deciso di lasciare comunque il Real Madrid la prossima estate e la sua destinazione preferita sarebbe il Siviglia. Il centrocampista ritiene Lopetegui l'allenatore con cui si è trovato meglio (ai tempi della nazionale spagnola) e a 28 anni crede che tornare a lavorare insieme sarebbe una buona occasione per rilanciare la sua carriera.