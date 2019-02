Real Madrid, Modric aveva firmato il rinnovo prima del Pallone d'Oro

26/02/2019

Il Mundo Deportivo spiega come il presidente dei Blancos, reticente a perdere una delle colonne della squadra, dopo l'estate ha utilizzato l'opzione di rinnovo automatico a proprio favore, prolungando il contratto del regista dal 2020 al 2021. Modric, poi, avrebbe firmato il nuovo accordo prima del Pallone d'Oro vinto a dicembre, quindi mesi fa.



La notizia sarebbe stata tenuta segreta per evitare che altri giocatori, come Benzema e Kroos, bussassero alla porta di Perez per prolungare anche loro i rispettivi contratti (ovviamente con ritocco dell'ingaggio). Rakitic, dal canto suo, avrebbe invece saputo tutto dal compagno di nazionale, accettando di ascoltare la proposta dell'Inter ormai consapevole di non poter arrivare all'obiettivo iniziale.