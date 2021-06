Real Madrid, le prime tre missioni di Ancelotti: Mbappé, Sergio Ramos e Isco

REAL MADRID

Subito al lavoro per disegnare la squadra: il PSG non vuole cedere la punta, il capitano può restare, il centrocampista va rivitalizzato

Ora che il ritorno è ufficiale, Carlo Ancelotti e il Real Madrid stanno iniziando a disegnare la squadra che dovrà tornare ai vertici della Liga e soprattutto della Champions League. La missione parte da tre nomi, come spiega la stampa spagnola: Kylian Mbappé, Sergio Ramos e Isco. Il francese è il grande obiettivo di mercato ma il PSG non vuole cederlo, il capitano può restare (ma dipende da Varane) mentre il centrocampista va rivitalizzato. Getty Images

Il destino di Mbappé, secondo AS, è segnato: sarà del Real, presto o tardi. L'attaccante è in scadenza 2022 e non ha ancora aperto al rinnovo, il Paris-Saint Germain comunque non pensa ad una cessione, nonostante il rischio di perderlo a zero euro la prossima estate. Per Marca una variabile potrebbe essere anche Pochettino, che ha un gran rapporto con il francese e - siccome non verrà liberato da Al-Khelaifi - cercherà di convincerlo a rinnovare per strapparlo proprio alla squadra che avrebbe potuto allenare.

Capitolo Sergio Ramos, che sembrava certo dell'addio, anche perché a fine contratto. Ma in casa Real c'è da tenere d'occhio anche la situazione Varane, in scadenza 2022 e che ha fatto richieste molto alte per il rinnovo. Ora Perez è davanti ad una scelta: o vende Varane subito e a quel punto sarebbe fatto un tentativo per far rinnovare Ramos oppure se il francese accetterà un nuovo accordo abbassando le pretese, il capitano potrà definitivamente guardarsi attorno.

Infine c'è Isco, anche lui in scadenza 2022 e che non aveva un bel rapporto con Zidane. Non a caso aveva già comunicato alla dirigenza di volersene andare ma il club pensa che è un patrimonio da non svalutare e quindi chiederà ad Ancelotti di rivitalizzarlo per poi sottoporgli un nuovo contratto.