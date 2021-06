Real Madrid, torna Ancelotti: vicinissimo l'accordo

IL DOPO-ZIDANE

Florentino Perez ha rotto gli indugi e deciso per il ritorno del vincitore della Decima, il tecnico si libera dall'Everton

Florentino Perez ha rotto gli indugi e ha deciso di fare all-in su Carlo Ancelotti, il tecnico che nel 2014 portò nella bacheca del Real Madrid la Decima Champions League. Il presidente merengue ha fretta di nominare il successore di Zinedine Zidane e già nelle prossime ore annucerà il ritorno dell'allenatore di Reggiolo, che ha battuto la concorrenza di Pochettino, Raul e Conte, e firmerà un triennale. Getty Images

A Perez piacciono i cavalli di ritorno, pronta la seconda avventura in Spagna per Ancelotti, già alla guida dei merengues per due stagioni dal 2013 al 2015. Carlo Magno, come era stato soprannominato dalla stampa iberica, ha scalato rapidamente le gerarchie e dall'ultima fila si è portato in pole position, nonostante un contratto con l'Everton fino al 2024.

Il numero 1 del Real, probabilmente ancora scottato dall'esperienza Solari, non è convinto della soluzione Raul, ritenuto ancora inesperto per allenare a certi livelli. L'opzione Conte si è presto spenta a causa delle elevate richieste, sia economiche che tecniche, dell'ex allenatore dell'Inter, mentre per Pochettino, la prima scelta, non c'è alcuna intenzione di andare allo scontro con il Psg. Per tutti questi motivi, il regno di Ancelotti II è pronto ad iniziare, il tempo di liberarsi dall'Everton e firmare il nuovo contratto.

Con Ancelotti torna al Real anche Antonio Pintus, il preparatore atletico legato a Conte ma che ora è libero vista la fine del rapporto tra l'allenatore e l'Inter. Pintus era stato a Madrid da luglio 2016 a giugno 2019, prima di seguire l'ex ct nell'avventura a Milano.