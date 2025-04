Real Madrid, l'ultimo Clasico di Ancelotti: il futuro è il Brasile

Il dirigente era in Spagna per incontrare nuovamente il tecnico e ci rimarrà anche nei prossimi giorni per cercare di chiudere l’accordo. Stando a quanto riportano i media locali, ci sarebbe grande ottimismo e la nazionale verdeoro vorrebbe che Ancelotti arrivasse prima dell'inizio del Mondiale per Club che impegnerà il Real dal 14 giugno fino al 15 luglio in caso di finale (e di cui Mediaset offrirà la visione del migliore match della giornata). "Come ho detto, posso continuare, posso smettere, sarà un argomento per le prossime settimane", ha detto l'allenatore dopo il ko col Barça. Per lui quella del Brasile sarebbe la prima volta sulla panchina di una Nazionale, una missione di assoluto fascino per ripristinare la qualità del calcio brasiliano e al contempo poter continuare ad allenare Vinicius Jr., che con lui è diventato una superstar mondiale.