Real Madrid: Haaland in estate, poi progetto Mbappé per il 2021

DUE COLPI IN DUE ANNI

Sarà rivoluzione in attacco per il Real Madrid. Lunga 12 mesi, senza intaccare i rapporti con Borussia Dortmund e Paris Saint Germain ma pur sempre rivoluzione. I nomi chiesti da Zinedine Zidane a Florentino Perez sono infatti quelli di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Secondo Marca il primo arriverebbe già in estate, il secondo è un progetto per il 2021 per un esborso totale stimabile in circa 225 milioni di euro.

Da un punto di vista prettamente economico, il norvegese è una pista "facile" per i blancos. Nel contratto firmato col Dortmund solo 5 mesi fa, il norvegese aveva fatto inserire una clausola di rescissione da 75 milioni di euro per alcuni club, Real compreso: versando una cifra tutto sommato abbordabile - ma attenzione ai colpi al fatturato per il coronavirus -, Zidane si assicurerebbe un 19enne col gol nel sangue, ideale sostituto di Benzema che a dicembre compirà 33 anni.

Più delicato il discorso Mbappé, anche per una questione di rapporti con il Psg e Al-Khelaifi che ha già dimostrato di non volersi privare delle sue stelle più luminose, come ha capito il Barcellona nella scorsa estate quando voleva riprendersi Neymar. Ma il francese nel 2022 andrà in scadenza e, se entro la prossima estate il club parigino non riuscirà a diventare un top club anche in Champions League, allora Mbappé potrebbe decidere di non rinnovare il contratto. A quel punto, per non perdere il giocatore a zero euro, il Psg sarebbe più morbido in sede di trattativa. Non che un 21enne pagato 180 miilioni solo tre anni fa possa venire via a prezzo stracciato, ma Perez si attende un esborso intorno ai 150 milioni.