PSG vicino al colpo Ziyech: il marocchino è sbarcato a Parigi

IL COLPO

Manca solo l'accordo tra i parigini e il Chelsea: si lavora sul prestito

© Getty Images Hakim Ziyech è a Parigi, dove è arrivato lunedì in tarda serata per definire i dettagli del suo trasferimento al PSG. Lo scrive 'Le Parisien', spiegando che il 29enne nazionale marocchino, attualmente sotto contratto con il Chelsea (dove però ha poco spazio), prenderà il posto di Pablo Sarabia, che i francesi hanno ceduto al Wolverhampton. Ziyech, protagonista degli ultimi Mondiali, era l'obiettivo di mercato della Roma se fosse riuscita a cedere Zaniolo in tempo utile per poi andare sull'ex dell'Ajax, ed era stato seguito a lungo anche dal Milan. Manca solo l'accordo tra i due club: si lavora sul prestito, probabilmente con un diritto di riscatto a favore dei transalpini.

Ore frenetiche in casa PSG nell'ultimo giorno di calciomercato. Sul tavolo dei dirigenti transalpini non c'è solo la questione Skriniar, con gli sceicchi che vogliono regalare a Galtier anche un rinforzo per l'attacco. Per Ziyech è arrivato il momento di cambiare aria dopo due stagioni e mezza a Londra tutt'altro che esaltanti e dopo essere finito ai margini del progetto Potter. Il marocchino, che ha bisogno di rilanciare la propria carriera, è stato a lungo un sogno del Milan e ha anche stuzzicato gli appetiti della Roma. Ora la grande chance al fianco di Messi, Mbappé e Neymar.

