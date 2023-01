Da Parigi rilanciano: Al-Khelaifi in Italia per Skriniar, all'Inter 15 mln e 5 di bonus

INTER

Ultima giornata utile per il trasferimento dello slovacco: ma i nerazzurri hanno il problema del sostituto

Il tempo stringe e Skriniar, al momento, è ancora un giocatore dell'Inter. Certamente non più capitano, ma comunque convocato per il match di stasera in Coppa Italia contro l'Atalanta, la squadra dove gioca quello che è stato ed è tuttora il suo più probabile sostituto in caso di partenza immediata, Demiral. Ma al momento, pur destinato ai fischi di quei tifosi che sino a pochi giorni fa lo osannavano e veneravano considerandolo con un atto quasi di lesa maestà lo "Zanetti" del terzo decennio, stasera è candidato per lo meno alla panchina in quel di San Siro. Ma c'è un ma da cui non si può prescindere: a Parigi continuano a credere che domani lo slovacco sarà un giocatore del Psg, dando dunque per assodato che con l'Inter si arriverà in giornata a un accordo. Quale? Detto che l'offerta di 10 milioni è stata rifiutata dai nerazzurri serve un rilancio che tuttavia non si è ancora visto. Venticinque è ciò che chiedevano ieri i nerazzurri, plausibile un accordo a metà strada. Anzi, per l'Equipe il Psg è pronto oggi a presentare un'offerta di 15 milioni cash più altri 5 sotto forma di bonus: la presenza in Italia di Nasser Al-Khelaifi, sottolinea il quotidiano transalpino, può però far pensare ad un esito positivo della trattativa.

Ma, detto questo, la questione riguarda anche - per l'Inter ovviamente - il dopo Skriniar. Va bene cedere l'ex capitano promessosi ad altri, ma chi al suo posto? Perché numericamente il gruppo andrebbe integrato, impossibile non farlo. E se la disponibilità di spesa dei nerazzurri non fosse pressoché pari a zero la situazione non sarebbe tanto intricato quanto invece è. Tanti sondaggi(ci sono stati contatti anche con lo Stoccarda per Konstantinos Mavropanos, classe 1997 con un passato nell’Arsenal) ma altrettante porte chiuse, sinora. Compresa quella dell'Atalanta che per Demiral è disposta a ragionare solo a fronte di un obbligo di acquisto, non solo un diritto che sa di vaga e posticipata promessa. Ma il mercato chiude stasera alle 20 e le ultime giornate, come spesso accaduto, possono sempre regalare sorprese e soluzioni last minute.