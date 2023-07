PSG, Skriniar: "Mai avuto dubbi, fin dai primi contatti ho voluto venire a Parigi"

EX INTER

L'ex difensore dell'Inter a Le Parisien: "Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti"

© Getty Images Milan Skriniar ha concesso un'intervista a Le Parisien, la prima da nuovo calciatore del PSG. Il difensore slovacco, che ha lasciato l'Inter a parametro zero, ha raccontato anche della trattativa per sbarcare in Francia. "Ho sempre creduto al trasferimento, anche se ci è voluto molto tempo per farlo - ha dichiarato -. Fin dai primi contatti non c'erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Ora sono qui e, francamente, penso che sia fantastico. Abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso, è vero, ma a volte le cose richiedono un po' di tempo per realizzarsi. Finalmente sono a Parigi e ammetto di essere molto felice".

Dopo sei stagioni, Skriniar ha deciso di cambiare aria e sposare il progetto del PSG. A dire il vero l'addio si sarebbe potuto consumare anche l'estate scorsa, ma l'Inter ha rischiato il tutto per tutto dicendo no all'offerta da 50 milioni dei parigini per poi rimanere con un pugno di mosche in mano un anno dopo. Un errore di valutazione che ha pesato come un macigno sulle casse tutt'altro che floride dei nerazzurri.

La seconda parte di stagione Skriniar l'ha vissuta quasi tutta in tribuna per un problema alla schiena, ma non è mai venuto meno l'appoggio del PSG. "C'era sempre qualcuno che mi controllava, per sapere come stavo, come mi sentivo. La gente mi ha scritto dopo partite importanti - ha dichiarato lo slovacco -. Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti, abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos".

