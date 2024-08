PSG, scoppia il caso Skriniar: fuori dai convocati per scelta tecnica

FRANCIA

Il difensore slovacco non rientra nei piani di Luis Enrique: occasione di mercato?

© Getty Images Dopo poco più di un anno è già finito l'idillio tra Milan Skriniar e il PSG. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dall'Inter, il centrale slovacco è finito fuori dal progetto di Luis Enrique. Lo strappo definitivo è arrivato prima del match con il Montpellier, quando il tecnico spagnolo lo ha escluso dai convocati per scelta tecnica. A questo punto, il 29enne difensore finisce sul mercato e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione, anche se il suo stipendio da 9 milioni di euro più bonus è fuori portata per i club italiani.

"Venire qui è stata una decisione facile da prendere. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la decisione viene presa rapidamente, ci ho messo un secondo". Queste le parole di Skriniar lo scorso luglio al momento della presentazione come un nuovo giocatore del PSG. Un tradimento che i tifosi dell'Inter non gli hanno mai perdonato, anche perché lo slovacco ha aspettato di arrivare a scadenza per poi trasferirsi in Francia a parametro zero.

Dopo un inizio di stagione sempre da titolare nelle prime 13 gare (a parte la panchina con lo Strasburgo), Skriniar è lentamente scivolato nelle gerarchie di Luis Enrique. A gennaio 2024, poi, la situazione è precipitata a causa della lussazione del legamento peroneo laterale della caviglia sinistra che lo ha costretto a operarsi e a rimanere fuori per due mesi e mezzo. Una volta rientrato, Luis Enrique lo ha impiegato qualche volta in Ligue 1, ma non lo ha mai utilizzato nelle gare più importanti di Champions League: zero minuti nei quarti con il Barcellona e nella semifinale contro il Borussia Dortmund.

L'arrivo in estate di Willian Pacho è stato un chiaro segnale della mancanza di fiducia di Luis Enrique, che gli preferisce anche Marquinhos e Beraldo. E con il rientro a breve dopo oltre un anno di Kimpembe, le porte per Skriniar si sono definitivamente chiuse. Il tempo, però, stringe e c'è solo una settimana di tempo per trovare una nuova sistemazione.

