PSG, nuova offensiva per Messi: "proposta irraggiungibile", il Barcellona trema

L'INTRIGO

Media brasiliani e spagnoli concordano sul pressing francese. Il padre di Leo in Spagna ma non tratta ancora con i blaugrana

Anche questa estate rischia di portarsi dietro il tormentone Messi: già l'anno scorso il fenomeno argentino voleva lasciare il Barcellona, quest'anno lo scenario potrebbe avverarsi. Ma se nel 2020 il candidato principale a strappare Leo ai blaugrana era il Manchester City, ora è il Paris Saint-Germain ad essere in netto vantaggio: nelle scorse avrebbe sottoposto una "proposta irraggiungibile" al giocatore, un biennale con opzione per il terzo anno a cifre faraoniche. Getty Images

La notizia anticipata dal giornalista brasiliano Marcelo Bechler (lo stesso che aveva annunciato il passaggio di Neymar al PSG e il burofax con cui l'anno scorso Messi chiese di essere liberato dal Barça) trova conferme sui media spagnoli, in particolare il Mundo Deportivo.

Il contratto del numero 10 scade a giugno e non è stata ancora imbastita alcuna trattativa per il rinnovo, per due motivi: il giocatore stesso ha chiesto di attendere fine stagione e il club non vuole fargli pressioni prima del tempo. Il padre e agente, Jorge Messi, da qualche giorno è a Barcellona ma non ha parlato con la dirigenza anche se il ritorno di Laporta - che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Pulce - alla presidenza lascia gli spagnoli in piena corsa. Le cifre del rinnovo sarebbero comunque al ribasso rispetto agli attuali 35 milioni di euro a stagione.

Dall'altra parte c'è il pressing del PSG, in privato come in pubblico: basti ricordare le dichiarazioni di Leonardo ("Messi sulla nostra lista") e quanto i giocatori parigini si siano esposti per l'acquisto del sei volte Pallone d'Oro, Neymar su tutti che di Messi è amico e vorrebbe tornare a giocarci assieme.