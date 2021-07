Psg, Mbappé: "Il mio sogno è vincere la Champions con questa squadra"

LE PAROLE

L'attaccante francese sembra destinato a non rinnovare, ma rilancia le sue ambizioni con la maglia dei parigini: "Sarebbe fantastico"

Kylian Mbappé raffredda i sogni di mercato del Real Madrid. L'attaccante francese è stato, insieme a Neymar, il grande protagonista dell'ultimo numero della rivista del Paris Saint Germain, alla quale ha dichiarato di avere in testa un obiettivo ben chiaro: "Il mio grande sogno è riuscire a vincere la Champions League con il Psg - le sue parole -. Sarebbe qualcosa di fantastico". Getty Images

Naturalmente si parla dei canali ufficiali del club parigino, dove i toni delle dichiarazioni tendono a essere per forza di cose "aziendalisti". Già solo il fatto che l'attaccante sia stato scelto come uomo copertina del magazine, in ogni caso, può essere considerato un indizio sul suo futuro. Il contratto di Mbappé resta in scadenza nel 2022 e le indiscrezioni che arrivano dalla Francia continuano a ribadire la sua volontà di non rinnovarlo. L'ipotesi sarebbe dunque quella di onorare quest'ultimo anno, tentando nuovamente l'assalto alla Champions con lo squadrone messo in piedi da Al-Khelaifi, dopodiché lasciare Parigi da svincolato. Va capito se il club sia davvero disposto ad accettare di perderlo a parametro zero pur di tenerlo un anno in più.

Nel frattempo Mbappé dovrebbe presto tornare in campo: i primi minuti potrebbe disputarli già domenica in Supercoppa, contro il Lille, per poi presentarsi al meglio all'esordio in Ligue 1, in programma il 7 agosto contro il Troyes.