Psg, Mbappé senza filtri: “Volevo solo il Real. Ho chiamato Neymar clochard”

L'INTERVISTA

L’asso francese non fa giri di parole durante la sua intervista a L’Equipe: “Messi? Accetto di correre se lui cammina". E Florentino Perez non molla...

Dopo le parole a RMC Sports, Kylian Mbappé è tornato a parlare del suo presente e del suo futuro in un'intervista a L'Equipe e lo ha fatto senza peli sulla lingua: "In estate volevo andare al Real, avevo già preso la mia decisione e ci avevo pensato molto bene – ha detto l’asso francese, che ha parlato anche del suo rapporto con i compagni partendo dall'ultimo arrivato, Leo Messi - "C'è una gerarchia stabilita, accetto di correre quando Messi cammina". Getty Images

“Non ho problemi, niente di più e niente di meno. Stiamo parlando di Messi", ha aggiunto Mbappé, che ha svelato che non si aspettava l’arrivo della Pulce sotto la Torre Eiffel ("Per me non avrebbe mai lasciato il Barcellona") e ha parlato anche dalla recente lite con Neymar: "Sì, l'ho chiamato clochard perché non ero contento di un passaggio. Sono cose che succedono nel calcio, accade perché vogliamo vincere. Con Neymar non c'è rancore – ha chiarito poi - È successo e succederà ancora. Ci siamo già detti tante cose del genere in passato e continueremo a farlo".

Poi si torna sull’estate appena finita e dalle dichiarazioni di Mbappé, il cui contratto col Psg scadrà a fine stagione, trapela tutta la sua voglia di indossare la maglia del Real Madrid. Negli ultimi giorni del mercato estivo, il club di Al-Khelaifi ha rifiutato una maxi offerta da parte della società di Florentino Perez: "Il club ha deciso di non vendermi. Ho continuato a giocare nel mese di agosto e non ho avuto alcun problema. Sono ancora in una grande squadra, in un posto dove sono stato e sono felice".

"Pensavo che la mia avventura fosse finita, volevo scoprire qualcos'altro. Se fossi andato in estate, sarebbe stato solo a Madrid. Partire sarebbe stato il passo logico successivo della mia carriera", ha spiegato Mbappé, che non ha nascosto la delusione provata quando Al Khelaifi ha deciso di blindarlo: "Il momento in cui ho saputo che non me ne sarei andato mi ha colpito un po'. Quando la tua ambizione è partire e devi restare, non sei felice. Ma ho cambiato idea in fretta".

FLORENTINO PEREZ: “A GENNAIO NOTIZIE SU MBAPPÈ…”

Mbappé chiama, Florentino Perez risponde: "A gennaio avremo notizie da Mbappé. Speriamo che il primo gennaio tutto si possa risolvere ", ha detto il presidente del Real Madrid a 'El Dibattito' in riferimento al fatto che da quella data il fuoriclasse del Psg sarà libero di negoziare con qualsiasi squadra.

