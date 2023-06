Il Psg ha scelto Luis Enrique, l'annuncio settimana prossima

DALLA FRANCIA

Saltato Naggelsman, il club ha virato sull'ex ct della Spagna: da definire ancora gli ultimi dettagli

© Getty Images In Francia sono sicuri: il Psg ha scelto Luis Enrique. Secondo quanto riportano L'Equipe, Téléfoot e TF1, l'ex commissario tecnico della Spagna è finito in cima alla lista dei desideri dei dirigenti del club parigino per guidare la squadra la prossima stagione. Per chiudere la trattativa e passare agli annunci ufficiali però ci sarebbero da definire ancora alcuni dettagli. Da una parte il Psg dovrà sedersi al tavolo con Christophe Galtier per capire se è possibile arrivare a una risoluzione consensuale e dall'altra dovrà incontrare Luis Enrique per chiarire formalmente l'accordo e mettere tutto nero su bianco. Intesa che potrebbe essere già ratificata la prossima settimana secondo quanto trapela.

Dopo il no incassato da Naggelsman, dunque, Luis Campos si prepara a chiudere con Luis Enrique in tempi stretti. L'ex ct è diventato infatti la priorità del club, desideroso di avviare il nuovo ciclo e decidere le prossime mosse sul mercato insieme al nuovo tecnico. Libero da quando ha lasciato la Spagna, l'ex allenatore di Barcellona, Celta e Roma già nel 2018 era finito nel radar del "club qatariota" per il dopo Emery, ma poi era sfumato tutto. Ora invece sembra che il "matrimonio" possa andare in porto.

Candidati alla mano, Luis Enrique avrebbe dunque battuto la concorrenza di tutti gli altri allenatori in lizza per la panchina dei parigini. Compreso Thiago Motta, nei giorni scorsi accostato da più parti al Psg. All'ex guida della Roja spetterà il compito di dare l'assalto al grande obiettivo della proprietà, la Champions League.