Psg, Thiago Motta torna in corsa per la panchina: Verratti può restare

Thiago Motta al Psg non è finita, anzi. Dopo il naufragare della trattativa tra il club parigino e Nagelsmann, la proprietà qatariota è ancora alla ricerca dell'allenatore che prenderà il posto di Galtier e l'attuale tecnico del Bologna, che ha mosso i primi passi in panchina proprio nelle giovanili a Parigi, è tornato ad essere un nome di stretta attualità. Lo stesso Motta in passato non ha mai nascosto il legame con il Psg e le prime conferme su una riapertura del discorso sono arrivate.