Pioli, ancora sirene saudite: vicino all'Al Nassr di CR7

L'INDISCREZIONE

Secondo i media sauditi l'ex tecnico del Milan dovrebbe prendere il posto di Luis Castro

Secondo quanto riporta il sito specializzato Al Nassr Zone, a breve l'ex tecnico del Milan dovrebbe prendere il posto di Luis Castro sulla panchina dell'Al Nassr. Stando a quanto si apprende, tutto dovrebbe succedere dopo la gara contro l'Al Ahli, match chiave individuato dalla proprietà per chiudere il rapporto con l'attuale allenatore e voltare pagina.

Ancora legato contrattualmente ai rossoneri, Pioli ha chiuso la sua avventura al Milan al termine della scorsa stagione dopo cinque anni. E da allora il suo nome è stato accostato più volte a situazioni diverse. Dopo essere stato a un passo dall'Al Itthiad a inizio estate, il tecnico parmense di recente sarebbe risultato tra i profili attenzionati anche da Fiorentina e Bologna visti gli inizi di stagione non certo brillantissimi di Palladino e Italiano, ma ora le voci dall'Arabia Saudita su un suo imminente passaggio in Saudi Pro League si starebbero facendo sempre più insistenti e concrete. All'Al Nassr, Pioli troverebbe campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e l'ex interista Marcelo Brozovic.