Primo derby d'Italia per Colombo: l'Inter ritrova l'arbitro della seconda stella

Sarà Andrea Colombo ad arbitrare Juventus-Inter, il big match della terza giornata di Serie A in programma sabato 13 alle 18. Il direttore di gara sarà affiancato da Peretti e Perrotti come assistenti e Bonacina come quarto uomo. Al Var Mazzoleni, Avar Abisso. Per il 34enne fischietto della sezione di Como sarà il primo derby d'Italia in carriera e la prima gara in Serie A diretta in stagione, nonché la 48a nella massima serie.