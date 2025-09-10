Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
VERSO JUVE-INTER

Primo derby d'Italia per Colombo: l'Inter ritrova l'arbitro della seconda stella

Una sola sconfitta, pesante e con polemiche, la passata stagione per i nerazzurri a Bologna. L'ultima in A Venezia-Juve che valse la Champions ai bianconeri

10 Set 2025 - 14:03
© Getty Images

© Getty Images

Sarà Andrea Colombo ad arbitrare Juventus-Inter, il big match della terza giornata di Serie A in programma sabato 13 alle 18. Il direttore di gara sarà affiancato da Peretti e Perrotti come assistenti e Bonacina come quarto uomo. Al Var Mazzoleni, Avar Abisso. Per il 34enne fischietto della sezione di Como sarà il primo derby d'Italia in carriera e la prima gara in Serie A diretta in stagione, nonché la 48a nella massima serie.

Il bilancio dell'Inter con Colombo è positivo: 5 vittorie e una sola sconfitta. L'arbitro comasco evoca dolcissimi ricordi, visto che ha diretto il derby contro il Milan che il 22 aprile 2024 regalò la Seconda Stella alla squadra allora allenata da Inzaghi. L'unica sconfitta nell'ultimo precedente, a Bologna, lo scorso 20 aprile, dove i nerazzurri lasciarono un pezzetto di Scudetto non senza polemiche per la rimessa laterale di Miranda da cui nel recupero nacque il gol di Orsolini: il terzino spagnolo guadagnò diversi metri tra le proteste nerazzurre con esperti e commentatori tutti d'accordo sul fatto che dovesse essere ripetuta.

Sono, invece, 9 i precedenti con la Juventus (Supercoppa Italiana compresa): quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte il bilancio. L'ultima in Serie A di Colombo è stata proprio con i bianconeri, nella sfida contro il Venezia della passata stagione, in cui i ragazzi di Tudor si giocavano il quarto posto utile per la qualificazione in Champions League mentre i padroni di casa la salvezza. La sfida venne decisa da calcio di rigore di Locatelli assegnato per uno sgambetto di Nicolussi Caviglia a Conceiçao: contatto lieve e fallo ingenuo del centrocampista del Venezia, finito poi nella bufera social perché cresciuto tra le fila bianconere e accusato ingiustamente di averlo fatto apposta.

Leggi anche

La RefCam sbarca in Serie A: esordio in Juventus-Inter

Non senza polemiche la sua direzione di gara in un Sassuolo-Juventus 4-2, stagione 2023-2024. Colombo finì nella bufera per non aver sanzionato con il cartellino rosso una bruttissima entrata di Berardi su Bremer, punendola con semplice cartellino giallo, decisione erroneamente convalidata dal Var. Nella passata stagione, invece, non vide una netta spinta di Luperto a Vlahovic, svista però ininfluente sul risultato finale (1-0 per i bianconeri).

colombo
arbitro
juventus-inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

02:26
DICH ABODI DICH

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

00:38
DICH MARIANUCCI POST MACEDONIA DICH

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:13
Bologna, stop per Pobega e Sulemana
13:40
Roma: si ferma Wesley, condizioni da valutare
13:34
Torino, Cairo: "Obiettivo? Cominciamo a fare bene, poi vediamo"
13:23
Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere nell'affrontare le difficoltà"
12:44
Juventus, David: "Qui ogni cosa deve essere fatta al top"