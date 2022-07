Paris Saint-Germain pronto a chiudere per Scamacca: al Sassuolo 50 milioni di euro

Gianluca Scamacca è pronto per il grande salto: il Paris Saint-Germain è pronto a chiudere per l'attaccante azzurro, affare impostato per 40 milioni di euro più 10 di bonus che finiranno nelle casse del Sassuolo. Le Parisien è sicuro della buona riuscita dell'affare, tanto da dettare i tempi: Scamacca sarà a Parigi settimana prossima per firmare un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Per la punta classe 1999 la grande chance di approdare in una squadra che ogni anno ha praticamente la Ligue 1 assicurata ma ora vuole puntare seriamente a vincere la Champions League, oltre alla possibilità di giocare al fianco di Kylian Mbappé.

© Getty Images