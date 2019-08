Neymar, assalto finale: ultimatum Psg al Real, il Barça valuta offerta da 170 milioni

Tanto rumore per nulla? Il rischio è esattamente questo: quest'estate Neymar non ha ancora messo piede in campo eppure in Spagna è finito in prima pagina più di ogni altro calciatore sui quotidiani sportivi perché la sua telenovela è iniziata a giugno (o forse anche prima) e non è ancora finita. A Barcellona e Real Madrid resta tempo fino al 2 settembre per portarlo via dal Psg: forse troppo poco per un'operazione così dispendiosa.