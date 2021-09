Newcastle: preso Santiago Muñoz, un film del 2005 lo aveva (quasi) previsto

ACQUISTO VIRALE

La pellicola "Goal! The Dream Begins" narra le vicende di un giovane messicano di nome Santiago Muñez

Sembra un film, ma è invece la realtà. Il Newcastle ha annunciato l'ingaggio di Santiago Muñoz, 19enne attaccante proveniente dal Santos Laguna, e la notizia è diventata presto virale. Il motivo? I Magpies hanno seguito quasi alla lettera (c'è una 'o' al posto delle 'e' nel cognome) il copione di un film del 2005 'Goal! The dream begins' che racconta la storia di un giovane messicano, Santiago Muñez, sbarcato proprio in Premier per giocare con il Newcastle.

Sbarcato Oltremanica in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, i Magpies hanno citato proprio il film nel post di annuncio dell’acquisto su Instagram: "The Dream Begins…".

L'ANNUNCIO DEL NEWCASTLE