Mourinho riparte dalla Turchia: accordo con il Fenerbahce

ATTESO L'ANNUNCIO

Lo Special One ha trovato squadra dopo l'esonero da parte della Roma: per lui contratto biennale e obiettivo titolo

José Mourinho ha finalmente trovato una nuova squadra. Esonerato dalla Roma a stagione in corso, il tecnico portoghese avrebbe già trovato l'accordo per sedersi sulla panchina del Fenerbahce, tanto che l'annuncio potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Il club turco è appena stato battuto in volata dal Galatasaray nella corsa al campionato nazionale e vorrebbe puntare proprio sullo Special One per rifarsi e vincere un titolo che manca dal 2014.

Vedi anche Mercato Suggestione turca per Mourinho: avrebbe detto sì al Fenerbahce Il nome di Mourinho è da tempo accostato a diversi club, anche importanti (si era parlato pure della ricca lega saudita), ma ultimamente si erano fatte più insistenti le voci che lo volevano approdare in Turchia. Adesso ci sarebbe anche l'intesa con il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, in carica dal 2018, e con il ds Mario Branco per un contratto biennale.