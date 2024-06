Mourinho, ingaggio top in Turchia: al Fenerbahce guadagnerà 10,5 mln l'anno

Bagno di folla per Mourinho al Fenerbahce



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

José Mourinho riparte dal Fenerbahce. E lo fa a peso d'oro. Secondo quanto comunicato dal club turco, il tecnico guadagnerà 10,5 milioni di euro all'anno di stipendio. Una cifra molto importante, che piazza lo Special One ancora tra gli allenatori più pagati d'Europa. I dettagli economici del contratto di Mou, che ha firmato per un biennale, sono emersi nella comunicazione ufficiale del Fener alla Borsa. E i numeri dell'ingaggio super non sono passati affatto inosservati.